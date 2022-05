« Trophy Tour » : Le trophée de la CAN exposé à la Gouvernance de Thiès avant la caravane dans la Ville

Pour sa première sortie publique hors de Dakar, le trophée de la CAN a été acheminé à la Gouvernance de Thiès, où des habitants de la capitale du Rail l’ont approché de très près pour l'admirer et prendre des photographies.



Les Thiessois fans du ballon rond devraient être heureux. Choisie comme première étape de la présentation du trophée de la CAN dans les régions, Thiès a accueilli ce samedi la caravane du « Trophy Tour ».



Mouhamadou Moustapha Ndao, Gouverneur de la Ville, a présidé une petite cérémonie de levée des couleurs, avant de recevoir des mains de Yankhoba Diattara, ministre de l’Économie numérique et des télécommunications, la Coupe de la plus belle compétition africaine de football.



Les suiveurs assidus du football ou simples curieux étaient venus accueillir le trophée, en présence de quelques autorités politiques et administratives, ainsi que des personnalités du milieu sportif thiessois.





Des animations ont été mises en place par le 12e Gaïndé de la région. Et, les nombreux invités n’ont pas manqué de se prendre en photo avec la statuette exposée en vitrine. Elle est comme toujours assaillie, mais sous bonne escorte des éléments de la BIP.