« Trophy Tour » : Le trophée de la CAN a paradé dans plusieurs quartiers de Thiès

Plusieurs personnes, dont certains agitant des drapeaux, sont sorties dans les rues de Thiès pour célébrer le premier titre international de l’histoire du football masculin sénégalais.

Le trophée de la CAN a entamé son tour du Sénégal, qui se terminera le 12 juin prochain. La Coupe de la précieuse compétition africaine était en voyage, ce samedi, dans la capitale du Rail. À Thiès Ville, aux quartiers Médina Fall et Hersent, la tournée du « Trophy Tour » a embarqué petits et grands à bord de sa caravane aux couleurs nationales.

L'occasion pour des passionnés ou tout simplement curieux de découvrir le trophée de la CAN, entre les mains du président de la Ligue de Thiès, Pape Sidy Lô. Les Thiessois fans du ballon rond ont pu vivre, avec de nombreuses animations, l'ambiance festive qui sera celle du « Trophy Tour », au cours de son périple dans les 14 régions du pays.

Les animations n’ont pas manqué tout au long de la caravane de célébration. Une animation musicale, réalisée avec des artistes locaux, est au programme à la Place de France, ce samedi soir.