« Trophy Tour » : Le programme de la tournée du trophée de la CAN dans les régions dévoilé

Le Comité d’organisation du « Trophy Tour » a dévoilé le début du parcours de la présentation du trophée de la CAN dans les régions. Thiès sera la première étape, selon un communiqué.



« Lors de la première étape, 4 régions seront visitées. Ce samedi, 21 mai 2022, la caravane sera à Thiès », renseignent les organisateurs de la tournée.



Ils informent que le trophée de la plus belle compétition africaine va être acheminé à Louga, le dimanche 22 mai, puis vers Saint-Louis, le lendemain lundi 23 mai, et enfin à Matam, le jour suivant.



Après un premier break, la caravane se poursuivra à partir du 31 mai à Kédougou. Le lendemain, 1er juin 2022, le « Trophy Tour » fera escale à Tambacounda, avant l’étape de Kaffrine, le 2 juin, puis Diourbel, le lendemain.



Les étudiants de l’UCAD devraient être heureux de recevoir la Coupe d’Afrique, le samedi 4 juin prochain. La présentation du trophée de la CAN à Fatick, chez le ministre des Sports, Matar Ba, se déroulera le dimanche 5 juin, avant l’étape de Kaolack, le 6 juin, qui marquera le second break.



Enfin, la dernière étape de la caravane « Trophy Tour » débutera le 10 juin prochain à Kolda, puis Sedhiou et Ziguinchor les 11 et 12 juin prochain.



Les suiveurs assidus du football ou simples curieux pourront approcher la coupe de très près pour l'admirer et prendre des photographies. Des animations seront mises en place avec des artistes, selon le Comité d’organisation.



« Les Gouverneurs coordonnent toutes les activités liées au déroulement de la caravane. Les inspecteurs régionaux des Sports ainsi que les présidents des ligues de football seront dans le dispositif pour une réussite des manifestations », informe un communiqué.