Trophy Tour : Le Sénégal doit « continuer à jouer au stade Lat-Dior de Thiès », selon le Gouverneur de la région

En marge de la cérémonie de présentation du trophée de la CAN, ce samedi, le Gouverneur de la région de Thiès a fait le plaidoyer de la mondialisation autour des Lions. Les matches de l’équipe nationale du Sénégal au stade Lat-Dior de Thiès, dit-il, lui ont donné encore plus envie de continuer à supporter Sadio Mané and Co. Selon Mouhamadou Moustapha Ndao, le Sénégal doit « continuer à jouer à Lat-Dior », afin de « maintenir le stade de Thiès dans un état fonctionnel ».