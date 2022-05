« Trophy Tour » : La tournée du trophée de la CAN débute ce mardi après-midi à Dakar.

Les dakarois fans du ballon rond devraient être heureux, ce mardi après-midi. En amont de la présentation du trophée de la CAN dans les régions, qui se déroulera très prochainement, le trophée de la plus belle compétition africaine sera en tournée dans certaines rues de Dakar.



Le Comité d’organisation du « Trophy Tour » informe, dans un communiqué, « qu’une caravane est organisée ce mardi 17 mai 2022 à partir de 15 heures ».



« La caravane débutera au siège du ministère des Sports. Elle sillonnera certaines artères de la capitale. Elle fera un tour à Colobane, Sandaga… La caravane intègre une grosse animation avec des artistes », renseigne le communiqué.



Les suiveurs assidus du football ou simples curieux pourront approcher la coupe de très près pour l'admirer et prendre des photographies. Des animations seront mises en place avec des artistes…