« Trophy Tour » : La tournée du trophée de la CAN a fait étape à Pire, Ngaye Mékhé, Ndande et Kébémer.

La caravane du « Trophy Tour » s’est arrêtée, ce dimanche, dans la Commune de Pire, en présence de personnalités locales du monde du sport et autres responsables politiques. Le trophée de la CAN s’est offert une parade, à bord d'une voiture sur le toit de laquelle s’est assis Ndoye Bane, le trophée en main.



Visiblement très heureux, le maire de la Commune s’est fait photographier avec la Coupe qu’il a présentée à ses administrés. Les habitants de Pire pouvaient découvrir de près la magnifique statuette, qui a sillonné les rues sablonneuses de la Commune.



Après, le trophée de la nation championne d'Afrique a pris les routes de Ngaye Mékhé, Ndande, puis Kébémer pour rencontrer les supporters et amoureux du football. Une occasion pour les autorités politiques et administratives de recevoir des mains du Dircab du ministre des Sports, la Coupe de la plus belle compétition africaine de football.



Sur la route de Saint-Louis, plusieurs personnes, dont certains scandant les noms des joueurs de l'équipe nationale, sont sorties dans la RN2 pour célébrer le passage du trophée de la CAN.