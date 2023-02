Trophée FIFA The Best : Lionel Messi désigné meilleur joueur de l’année devant Benzema

la cérémonie organisée par la Fifa, intitulée "The Best" s’est déroulée ce lundi 27 février à Paris. Pour cette édition, en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022.

Après un doublé de Robert lewandoski lors des deux précédentes années, c’est Lionel Messi, le vainqueur de la coupe du monde 2022, qui été désigné meilleur joueur de l’année.

L’argentin devance son principal concurrent, Karim Benzema, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Réal Madri avec qui il a remporté la Ligue des champions et la Liga.

Depuis 2106, c’est l’un des grands rendez-vous du football mondial avec plusieurs trophées décernés (meilleur joueur et joueuse, meilleur gardien(nne) et meilleur entraîneur(e).)