Triste virée mortelle : Les “Blowmen de l'enfer” de la VDN 3 face à la justice, le conducteur I. camara risque 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA

L’accident tragique survenu le 27 décembre dernier sur la VDN 3, à Guédiawaye, continue de hanter les esprits. Selon le quotidien L’Observateur, cette affaire, marquée par des excès, des substances illicites, et un drame irréparable, a conduit les sept membres d’un groupe surnommé les “Blowmen” devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Au cœur du procès, l’artiste Ismaila Camara, principal accusé, risque une peine de cinq ans de prison ferme pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.







Un drame au cœur de la nuit festive







Le 27 décembre, Mamadou Konté, un mécanicien de 19 ans connu sous le surnom de “Papa”, a tragiquement perdu la vie, écrasé par un véhicule conduit par Ismaila Camara. Ce dernier, âgé de 21 ans et musicien de profession, avait loué une voiture de marque Ford Taurus pour une virée nocturne. À bord, une bande de jeunes amis, parmi lesquels trois filles et trois garçons, tous animés par un esprit festif qui a rapidement viré au cauchemar.







Comme le rapporte L’Observateur, la soirée était rythmée par de la musique assourdissante, des acrobaties au volant et des substances illicites, notamment des benzodiazépines, de l’ecstasy, et un mélange douteux de Sprite et de diluant cellulosique. Conduisant imprudemment à une vitesse de 80-90 km/h, sur un pneu arrière de secours, Ismaila Camara a perdu le contrôle du véhicule près du palais de justice de Pikine-Guédiawaye.







Le choc fut d’une violence inouïe : Mamadou Konté, un piéton qui se trouvait à proximité, fut happé par le bolide et traîné sur 300 mètres. L’impact lui fut fatal, laissant la communauté locale dans une profonde stupeur.







Les “Blowmen” devant la justice







Dix jours après cet accident, les sept membres de la bande ont comparu devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Ismaila Camara, présenté comme le chef de file, a tenté de se défendre face à des accusations lourdes : homicide involontaire, conduite sous l’emprise de stupéfiants, et détention de drogues. Les yeux hagards, il a reconnu avoir loué le véhicule et avoir invité ses amis à bord, mais il a nié avoir consommé des substances illicites au moment des faits.







L’enquête a pourtant révélé une autre réalité. Les analyses effectuées sur les échantillons d’urine d’Ismaila Camara, ainsi que sur celles des deux autres garçons, Amady Ba et Issa Mballo, ont confirmé la présence de benzodiazépines et d’ecstasy. Ces résultats contredisent les dénégations des accusés.







En revanche, les trois jeunes femmes présentes dans le véhicule ont été disculpées. Le procureur a requis leur relaxe, soulignant leur moindre implication dans les faits.







Les réquisitions du parquet







Selon L’Observateur, le représentant du ministère public a requis une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA à l’encontre d’Ismaila Camara. Contre ses complices masculins, Amady Ba, Issa Mballo et Souleymane Kane, il a sollicité une peine de six mois de prison ferme et une amende équivalente, pour complicité d’homicide involontaire, détention et usage de drogues.







Pour la défense, les avocats des prévenus ont plaidé la clémence, insistant sur la jeunesse des accusés et leur manque de discernement. Le tribunal a fixé le délibéré au 10 janvier prochain.







Un drame qui interroge







Cette affaire, largement médiatisée par L’Observateur, met en lumière les dérives inquiétantes d’une jeunesse parfois perdue, où insouciance et consommation de drogues peuvent conduire à des drames irréparables. La famille de Mamadou Konté, absente lors du procès, réclame justice pour leur fils, dont la vie a été fauchée dans des circonstances aussi absurdes que tragiques.