Tribunal de commerce : Le juge ordonne la saisie des comptes et des créances de Akilee

Une affaire de non respect d’un contrat de cession de propriété intellectuelle a poussé la start-up française à ester en justice le partenaire fournisseur de la Senelec. En fait, le logiciel d’économie d’énergie qu’Akilee a vanté depuis tout ce temps, nous apprend la Lettre Quotidienne, est en fait un produit de WattGo, installée au 298, avenue de Club hippique à Aix-en-Provence.



« La petite société française a signé fin 2019 un contrat pour fournir le logiciel à Akilee pour 100 000 euros (on indiquera que cette même solution a été revendue à Senelec à 10 milliards). En plus de cette somme, WattGo devrait percevoir en moyenne entre 1 et 0, 5 euro chez chaque client de Senelec. Après avoir signé le contrat, Akilee n’a pas respecté tous ses engagements», explique la même source.



Ce qui a amené la start-up français à porter plainte avant d’obtenir gain de cause devant la justice sénégalaise, qui leur a donné raison. Le du Tribunal de Commerce a ordonné la saisie conservatoire sur les comptes bancaires et chez les différents créanciers d’Akilee, nous apprend-on.





Et cette décision confirmerait les soupçons d'enrichissement sans cause dénoncés par les syndicalistes de Senelec.