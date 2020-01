Tribunal de Kaolack : Le procès du maître coranique vient d'être suspendu...

Le procès du maître coranique, inculpé pour avoir ligoté un talibé vient d'être suspendu par le président du tribunal de Kaolack.



En effet, la suspension est due à un malentendu entre le juge et le procureur. Ce dernier qui avait demandé devant la barre aux co-accusés de tendre la chaîne de 6 mètres utilisée auparavant pour ligoter le jeune talibé, a buté sur le refus du juge. Il s'en est ainsi suivi un tiraillement entre les deux, d'où la suspension.



À noter que trois personnes ont été attraites à la barre dont le maître coranique et le père du talibé qui avait fugué avec ses chaînes avant d'être conduit au commissariat central par une dame à l'aide d'une moto Jakarta. Et les limiers qui s'étaient déplacés au niveau du Daara, auraient trouvé sur place un autre talibé dans les mêmes conditions...