Tribunal de Grande Instance de Kaolack: le magistrat Cheikh Dieng nommé Procureur

Le magistrat Cheikh Dieng a été nommé lors du conseil supérieur de la magistrature, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack. Cheikh Dieng avait été Substitut du Procureur de Thiès, de 2016 à 2017.

Ancien Directeur de Cabinet du Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, depuis novembre 2020, il était auparavant Directeur de Cabinet de la Présidente Conseil Économique, Social et Environnemental Aminata Touré entre 2019 et 2020. Il avait occupé le même poste de 2017 à 2019 au Ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi qu’au Ministre du Tourisme et des Transports aériens au temps de Abdoulaye Diouf Sarr en 2014, mais aussi Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et des Relations avec les Institutions en 2012, cabinet alors dirigé par Latif Coulibaly.

Le magistrat Cheikh Dieng a commencé sa carrière en tant que Stagiaire Action publique et Évaluation à la Délégation Générale au NEPAD, d’avril à juillet 2004. - Auditeur de Justice (Élève-Magistrat) de 2005 à 2007 il a été juge au Tribunal Régional de Diourbel en 2007 avant de devenir Substitut du Procureur de Dakar Ousmane Diagne entre 2007-2012.