Tribunal de Dakar : une dame s'évanouit en pleine audience et ...

Aujourd'hui la salle 1 du tribunal des flagrants délits de Dakar était bondée de monde. Il était très difficile de trouver une place assise et la climatisation fait défaut. Une forte chaleur se dégageait et certains suaient comme si on leur avait aspergé de l'eau.

À cet effet, une dame s'est évanouie en pleine audience à cause de la chaleur qui se dégage dans la salle. Dépêchés sur les lieux, les éléments des sapeurs-pompiers du Palais de Justice ont essayé de la réanimer avant de l'evacuer de la salle.

Vêtue d'un boubou traditionnel brodé de couleur jaune, la cinquantaine révolue la dame ne réagissait pas en sortant de la salle. Nous y reviendrons...