Tribunal de Dakar : le procureur requiert 6 mois de prison ferme contre Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao

Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a sollicité que les prévenus Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao soient déclarés coupable et condamnés à 6 mois de prison assortis d'une amande de 100 mille francs CFA. Il ordonne également le retrait des propos incriminés sur les plateformes avec le concours de la Commission de Protection des données Personnelles (CDP) et la brigade de cyber sécurité. Par ailleurs, le procureur a souligné, en tentant de répondre à Me El Hadji Diouf qu'il n'y a aucune intention d'empêcher aux sénégalais de montrer qu'ils ne sont pas d'accord sur le sujet souligné par les mis en cause et relatif à l'homosexualité. Selon le parquetier, « les mis en cause ont attribué des propos outrageant au Premier ministre ».





Concernant, les faits qui sont reprochés à l’activiste et l’Imam, il souligne qu'il y a deux vidéos de Bah Diakhaté et un élément audio de l'iman Ndao. S’agissant de ce dernier, la première partie même de l'audio est offensante parce que faisant état d'actes contre nature avec des personnes du même sexe, et ou du sexe opposant. « Cela ne concerne pas seulement le premier ministre mais même le gouverneur de Tamba peut etre concerné. La personne victime de cet offense peut être variable et concerne tous ceux qui exercent en partie les prérogatives du Chef de l'État », a-t-il dit avant d'indiquer que « les moyens de diffusions utilisés par les prévenus sont avérés pour assoir le délit de diffusion de fausses nouvelles ». Les prévenus n'ont pas de preuves", martèle le représentant du ministère public.





Et pour la vidéo datant de 2020, le ministère public estime que même si le contexte est différent, c'est Bah Diakhaté qui l'a lui même confirmé. « Dans, les deux vidéos, il prêtait des proximités entre Sonko avec la communauté Lgbt. Ce qui est inacceptable » , conclut-t-il.