Tribunal de Dakar : le coordonnateur de Pastef Taïba Niassène condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis

Après 10 jours de garde à vue, El Hadji Thiam Niass, commerçant au marché sis à Colobane, a fait face ce mercredi 01 juin au Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Le coordonnateur de Pastef Taïba Niassène a été condamné à 6 mois assorti de sursis après disqualification des faits en menace de violence et voie de fait.



Domicilié à Niary Tally, le coordonnateur de Pastef Taïba Niassène a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, la partie civile avait publié une vidéo sur le net disant qu'elle était la tante d'Adji Sarr présumée victime dans l'affaire Sweet Beauty. « Dans cette publication, la plaignante a taxé notre leader Ousmane Sonko de tous les noms. Par la suite, je lui ai envoyé un message audio pour lui conseiller d'arrêter ces insultes avant de la mettre en garde à ne plus s'aventurer dans cette dynamique », se dédouane-t-il. L'enfant chéri de Taïba Niassène soutient n'avoir jamais menacé la partie civile ni avoir l'intention de l'intimider.



Le parquet lui posa les questions suivantes : « pourquoi avez-vous voulu la mettre en garde, vous êtes qui pour le faire et à liberté d'expression ? » « Je m'en excuse. Mais j'ai procédé ainsi parce qu'il y a souvent des attaques envers notre leader Ousmane Sonko qui me font mal », répond-il.



Reprenant la parole pour faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi pénale.



Les avocats de la défense dont Me Khoureychi Ba et Me Abdoulaye Tall ont tous plaidé la relaxe purement et simplement. Finalement, El Hadj Thiam Niass a été déclaré coupable et condamné à 6 mois assorti de sursis après disqualification des faits en menace de violence et de voie de fait.