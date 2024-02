Tribunal de Dakar : Mandat de dépôt requis contre Me Ngagne Demba Touré

Le procureur requiert un mandat de dépôt contre Me Ngagne Demba Touré, greffier et coordonnateur de la Jeunesse Patriotique de l'ex Pastef. Arrêté ce mercredi à son domicile, dans le cadre de l'exécution d’un mandat d'arrêt international, le greffier Me Ngagne Demba Touré, devait être auditionné hier, mais à cause du mouvement d'humeur de ses camarades du Sytjust et de l'UNJT, son face à face avec le juge avait été reporté à aujourd'hui.

Il est poursuivi "pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves, atteinte à l'autorité de la justice et d'outrage à magistrat". Me Ngagne Demba Touré était en exil depuis plus de 6 mois au Mali, à la suite d'une convocation par la justice. Le militant de l'ex Pastef était de retour ce dimanche 18 février dans sa localité à Grand-Yoff…