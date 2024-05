Tribunal / « Homosexualité et Pastef »? : Ce que Imam Ndao a confié au parquet

Le prêcheur Imam Cheikh Tidiane Ndao devant le tribunal des flagrants délits, revient sur ses propos qui lui ont coûté cette arrestation. « Vous n'avez pas de preuves de vos allégations et même si vous en aviez c'est irrecevable parce que cela découle de la vie privée d'une personne » lui a signifié le parquet concernant les « accusations relatives à l’homosexualité » et sur lequel il a nommé le Pastef et son leader.



« Je n'ai pas de pouvoir, si vous voulez vous pouvez me condamner pendant 10 ans » a déclaré le mis en cause répondra à cette question suivante : « Vous avez déclaré dans la vidéo que le parti politique Pastef est favorable à l'homosexualité ?. Le prêcheur ajoute qu’il ne l’a jamais dit. Cependant, précise t-il, « c'est une question qu’il leur pose. « Je demande à Ousmane Sonko de prendre une décision radicale à l'encontre de cette pratique» indique l’Imam.