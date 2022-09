Trésor Public : les agents de recouvrement et autres corps dédiés mutualisent leurs forces.

Les agents de recouvrement du Trésor du Sénégal ont mis en place une amicale des agents de recouvrement et autres corps du Trésor du Sénégal (AARACT) en présence de leur directeur général, M. Cheikh Tidiane Diop.



C’était à l’issue d’une l’assemblée générale, tenue le 24 septembre 2022 à la chambre de commerce, d’industrie et de l’agriculture de Dakar.



Dans le désir de cultiver la solidarité, le culte du travail, et la fraternité, les travailleurs du Trésor composés d’agents de recouvrement, d’agents de service et d’agents administratifs, viennent de sceller définitivement l’idée de créer leur amicale avec la bénédiction de leurs autorités. L’amicale des agents de recouvrement et autres corps du Trésor du Sénégal, le dernier né, se fixe comme objectif de fluidifier les relations entre les différents corps qui constituent l’amicale et de faire en sorte que les corps de cette amicale soient capaciter en vue d’augmenter les performances des agents.



Ainsi, à l’issue de cette assemblée générale constitutive, le président l’amicale des agents de recouvrement et autres corps du Trésor du Sénégal a été choisi par vote, il se nomme M. Assane Mar (agent de recouvrement à Fatick). Les autres membres du bureau de l’amicale ont été installés, mais aussi les textes et règlements qui les régissent ont été approuvés...