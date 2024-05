Travaux sur le domaine public maritime à Dakar : Le PM Ousmane Sonko annonce la suspension des travaux pour deux mois et une commission Ad Hoc

Dans le but de procéder à des vérifications sur les titres et occupations dans des zones ciblées sur le domaine public maritime dans la région de Dakar, le Premier Ministre Ousmane Sonko vient de rendre public ce mardi, un arrêté signé le lundi 13 mai. Dans ledit document, le PM Ousmane Sonko annonce également la création d'une commission ad hoc créée au sein de la Primature pour procéder à la vérification de la légalité et de la conformité des titres délivrés et occupations faites dans les zones ciblées.

« Suspension des travaux À titre conservatoire, tous les travaux de construction sur les anciennes dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar sont suspendus pour une période de deux (02) mois à compter de la date de cet arrêté. Cette mesure est exécutée par le Directeur Général de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol » peut-on lire sur le document dont l’exécution a été confiée au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement