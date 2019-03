Traumatologie et innovation sur les prothèses de la hanche : études sociales des chirurgiens

L’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) a tenu ce vendredi sa séance académique mensuelle. Cette rencontre a réuni de grands médecins orthopédistes tels que les professeurs Habib Sy et Abdoulaye Ndiaye pour ne citer qu'eux.

Ainsi, ils ont débattu sur deux thèmes liés aux urgences traumatologiques graves et les avancées récentes concernant la prothèse totale de la hanche afin d'étudier les causes sociales qui en seraient responsables, afin de mieux prévenir les problèmes médicaux.