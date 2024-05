Transport urbain/ « À cause des multinationales, l’Etat perd plus de 500 millions de francs CFA par an » (Modou Thiam, collectif Dollel Transport)

Après la récupération de leur voitures immobilisés depuis samedi par les forces de l’ordre, le collectif « Dollel Transport » ne compte pas baisser les bras. Il dénonce une « totale » indifférence des autorités face à leurs revendications. En effet, c’est plus de 40 taxis qui avaient été immobilisés et plusieurs arrestations notés à la gendarmerie Ouakam et Thionk.





Le collectif avait décidé de tenir une marche motorisée samedi dernier. Il s’est vu finalement gazé par les forces de l’ordre au moment où il tenait leur point de presse sur la VDN. « Nous vivons des moments très difficiles à cause des multinationales qui sont venues envahir le secteur tout en foulant au pied les règles. Elles font perdre à l’Etat plus de 500 millions par an . Nous ne pouvons pas accepter que ces multinationales continuent d'envahir ce secteur sans respect des dispositions légales et dans un désordre total » se désole Modou Thiam accompagné de ses camarades qui étaient venus récupérer leurs taxis.





Pour finir, c’est un appel au gouvernement qu’ils ont lancé pour une régulation dans le secteur des transports.