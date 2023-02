Transport public et privé : Les horaires de transport interurbain modifiés… (Arrêté interministériel)

Dans la dynamique de mettre fin aux accidents de la circulation, le gouvernement sénégalais avait pris une batterie de mesures, notamment la fixation des horaires de voyage à 23 heures. Ce qui avait poussé le collectif des syndicats du transport routier, entre autres motifs à paralyser le système du transport pendant des jours. Après concertations, avec les acteurs et la levée du mot d’ordre de grève, le gouvernement a pris un peu de recul en décidant de modifier cette mesure. Ainsi dans un arrêté interministériel signé par le ministre de l’intérieur et le ministre des transports terrestres, l’autorité compétente a modifié les horaires de transport interurbain comme suit :



« Article premier. — L'arrêté interministériel n° 000637 du 11 janvier 2023 fixant les horaires de circulation interurbaine des véhicules de transport public de personnes est modifié ainsi qu'il suit - premier alinéa de l'article premier : « Le transport public interurbain de personnes est interdit entre 00 heure et 05 heures. »



- Premier alinéa de l'article 2 « Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes sont fixées ainsi qu'il suit : heure d'ouverture : 05 heures ; heure de fermeture : 00 heure. »



Article 2.- Les gouverneurs de régions, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le Directeur général de la Police nationale, le Directeur général des Transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. »A