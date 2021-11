Transition énergétique / Macky Sall hausse le ton : « Nous n’accepterons pas que des pays pollueurs, responsables de la situation de la planète, nous disent qu’on ne va plus financer les énergies fossiles. C’est une énième injuste! »

La limitation, voire la disparition progressive des énergies fossiles tant souhaitée à l’occasion de la COP 26 aux décisions accouchées dans la douleur, a donné au président Sall une belle tribune pour livrer le fond de sa pensée. Il est clair qu’à l’issue de cette rencontre internationale sur le climat, le résultat ne prend pas en compte les intérêts et préoccupations de l’Afrique. Ce qui n’a pas été du goût du chef de l’État qui est sortie de son silence pour porter la voix de l’Afrique devant les cadres de la diaspora sénégalaise qu’il a rencontrés à Paris, à l’occasion de son séjour pour les besoins du « Forum pour la paix ».



Cette épineuse question de la transition énergétique interpelle le président Macky Sall car, étant un enjeu fondamental de développement.



« Avant-hier, j’ai fait un plaidoyer sur la transition énergétique. Vous avez suivi qu’à Glasgow, 29 pays se sont engagés pour dire qu’ils ne vont plus financer les énergies fossiles. C’est l’arrêt de mort de notre développement qui est ainsi signé. On ne peut pas l’accepter », dira le président Macky Sall choqué de voir cette idée alimentée par ces pays industrialisés qui sont selon lui, les principaux pollueurs et responsables de la situation actuelle de notre planète et qui continuent d’utiliser le charbon, qui est le plus pollueur, venir nous dire que les énergies fossiles dont le gaz, qui est une énergie propre, on ne peut plus le financer. Pour le président Macky Sall, c’est une situation qu’en tant qu’africain, soucieux de son développement, il ne peut accepter.



Pour un continent qui est très discipliné en matière d’émission de gaz, et qui émet au maximum 3% et qui subit dramatiquement les conséquences du réchauffement climatique, Macky Sall trouve simplement cette considération injuste et injustifiée. « Les conséquences, on les voit partout en Afrique avec notamment l’avancée du désert, la sécheresse, les inondations etc... Pour notre développement, nous avons besoin d’énergie et par la grâce de Dieu, nous avons des sources d’énergie. Je ne comprends pas alors, pourquoi, avec ces pays qui ont ces richesses, on les prive de financement ? S’est encore interrogé le président de la République.



Par conséquent, le combat doit être mené, selon le président Macky Sall. « Nous avons atteint les objectifs en matière d’énergie renouvelable. Nous voulions passer du gaz à l’électricité (Gaz to Power). Une énergie plus propre que le charbon et d’autres types d’énergie. Le temps que l’hydrogène soit au point et que le stockage du solaire soit compétitif, il nous faut une période de transition pour laquelle, le gaz doit être financé », a encore précisé le chef de l’État qui se dit engagé pour poursuivre ce combat dans lequel, il appelle tous les Africains et porteurs de voix soucieux du développement de l’Afrique...