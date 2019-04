Transfert à Reims : Le gardien Sénégalais Dialy Kobaly dément l’information

Selon RMC Sport, le jeune gardien international sénégalais Dialy Kobaly Ndiaye s’est engagé mercredi avec le Stade de Reims. Ce portier de 19 ans est l’un des plus grands espoirs du football sénégalais. Il évolue actuellement en troisième division nationale, au Cayor Foot de Tivaouane, et a brillé lors de la Coupe d’Afrique des Nations des moins 20 ans, où il a atteint la finale de l’épreuve. Arrivé à Reims début avril, Ndiaye a immédiatement été mis à l’essai. Et Dialy Ndiaye a été annoncé comme nouvelle recrue du Stade de Reims ce mercredi par RMC Sport. Une information avérée fausse puisque le principal intéressé a apporté son démenti via Wiwsport.



« C’est faux ! Ce n’est pas vrai ! Ils ont publié cette information juste parce que mon agent était là pour voir comment j’allais. Prendre de mes nouvelles… Mais il n’y a pas eu une quelconque signature… », a réagi Dialy Ndiaye dans des propos relayés par Wiwsport. Un démenti qu’il a confirmé sur son compte Twitter.



Pour rappel, le gardien titulaire de l’équipe U20 Sénégalaise a passé des tests avec le Stade de Reims. Mais rien n’est encore officiel concernant sa signature…