Transfert : Sa visite médicale effectuée à Londres, Kalidou Koulibaly a signé un contrat de 4 ans et a rejoint le groupe aux USA…

Nous en savons un peu plus sur le dossier de Kalidou Koulibaly (31 ans) et son transfert chez les Blues de Chelsea.



En effet, comme annoncé par le journaliste italien, Fabrizio Romano qui est au cœur de la transaction, le désormais ex défenseur du Napoli a déjà paraphé un contrat de quatre ans plus une année en option pour un montant de 40 millions d’euros.

D’après la même source qui suit le dossier de près, le club italien et celui anglais se sont mis d’accord sur toute la procédure administrative et légale concernant ce transfert. « Koulibaly peut être considéré comme un nouveau joueur de Chelsea. Tout est signé et complété », a-t-il tweeté sur son compte officiel suivi par des millions de personnes.

En attendant l’officialisation de la venue de KK à Chelsea, Fabrizio Romano a assuré que la visite médicale a déjà été effectuée avec succès, ce vendredi, à Londres. Le défenseur international Sénégalais serait présentement aux USA, précisément à Los Angeles où se trouve le reste du groupe en mode pré-saison…