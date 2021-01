Transfert : Pape Abou Cissé débarque à l'AS Saint-Etienne !

Le défenseur central international sénégalais, Pape Abdou Cissé (25 ans, 1m97) débarque chez les verts de l'AS Saint-Étienne sous la forme d'un prêt payant de 600.00 € avec option d'achat fixée à 13 M€ en provenance de l'Olympiakos. Un renfort de taille pour Claude Puel et ses troupes.



Sa visite médicale déjà effectuée, le natif de Pikine pourrait très rapidement intégrer groupe. Le défenseur Sénégalais (4 sélections, 1 but) est encore sous contrat avec le club grec jusqu’en 2024. Cette saison, il a disputé douze matches de championnat avec le club du Pirée plus six en Ligue des champions.