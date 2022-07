Transfert : Naby Sarr se relance avec Reading, en D2 anglaise…

Le défenseur international sénégalais, Naby Sarr (28 ans) s’est engagé avec Reading Football Club (D2 anglaise), pour une durée de 4 ans.



Sur le compte twitter de l’agent du joueur, Djily Dieng, on peut voir les deux hommes prendre la pose avec le nouveau maillot de Sarr. « Sarr is a done deal » peut-on lire en guise de confirmation.



Sans club depuis la fin de la saison avec Huddersfield Town, le fils de l’ancien footballeur international sénégalais, Boubacar Sarr, va pouvoir rebondir, toujours en Championship.