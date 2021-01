Transfert : Le message d'adieu de Krépin Diatta au FC Bruges.

Le milieu offensif international sénégalais Krépin Diatta qui s’est engagé ce jeudi en faveur de l’AS Monaco pour un bail de 5 ans (16 millions d’euros), a laissé un émouvant message d'adieu à son ancien club, Bruges.



« C’est avec un grand cœur que je veux penser à tout le monde au Club Bruges : les supporters, les entraîneurs, les coéquipiers et les dirigeants pour les trois années que nous avons partagées avec des moments difficiles et de bons moments. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de la saison. Je resterai toujours un fan de plus pour le Club Bruges », a lâché le nouveau monégasque sur son compte Instagram.