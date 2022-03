Transfert : Lamine Gassama rebondit au Sabadell FC en D3 Espagnole…

Sans club depuis le mois de juillet 2021 suite à la fin de son contrat avec Gotzepe (D1 Turc), Lamine Gassama (32 ans, 49 sélections) s’est engagé avec le centre de d’esports Sabadell Futbol Club. Une formation espagnole évoluant dans le groupe 2 et actuellement classée à la place 10eme sur 20 équipes en Primera RFEF.



Une nouvelle aventure pour le natif de Marseille qui avait été écarté de la tanière et donc privé de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (Can 2022 remportée par les Lions) avec le Sénégal, à cause de sa situation qui l’avait logiquement éloigné des terrains pendant plusieurs mois.



Le latéral droit va ainsi pouvoir se relancer et découvrir par la même occasion le football Espagnol lui qui a passé la majeure partie de sa carrière en Ligue 1 française entre Lyon et Lorient.