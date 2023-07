Transfert : Ismaïla Sarr s’engage pour 5 ans avec l’Olympique de Marseille !

L'international sénégalais a passé avec succès sa visite médicale ce lundi matin et a signé un contrat de 5 ans, cet après-midi. L’OM a déboursé environ 11 millions d’euros pour s’offrir les services du virevoltant alier droit (il y aura également des bonus et un pourcentage à la revente) auprès de Watford précise RMC sport. Après le FC Metz et Rennes Ismaëla Sarr (25 ans) va découvrir le troisième club français de sa carrière.