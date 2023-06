Transfert : Édouard Mendy à Al-Ahli c’est fait !

Édouard Mendy n’est plus un joueur de Chelsea. Le gardien de but international sénégalais s’est officiellement engagé avec le club saoudien Al-Ahly. Comme annoncé depuis quelques jours par la presse internationale, Edou a rejoint le golfe après avoir effectué sa visite médicale ce mardi et signé son contrat. La présentation officielle sera faite au plus tard ce mercredi. Pour le moment, la durée du contrat, son salaire annuel ainsi que le montant du transfert restent encore inconnus. Après Kalidou Koulibaly, il s’agit du deuxième sénégalais qui rejoint le championnat saoudien durant ce mercato estival.