Traitement médiatique des rapports 2019, 2020, 2021 de l’Ofnac: Quand la presse se répète…

La presse sénégalaise s’est réveillée ce jeudi avec une cascade de publication des rapports 2019, 2020, 2021 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Mais, rappelons que l’organe de contrôle avait remis ces mêmes conclusions au mois de mai 2022 au président de la République et publié sur le site de l’Ofnac. À quelle fin, cette partie de la presse s’est-elle aventurée à reprendre ces rapports qui, pour rappel, ont été traités notamment par Dakaractu, Libération, Sud Quotidien et bien d’autres organes...





Rappelons que dans le communiqué du conseil des ministres du 17 avril 2024, le président de la République a ordonné la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des 5 dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023). Sauf que, seuls les deux derniers rapports ne sont pas encore rendus publics.