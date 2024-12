Tragédie à Mbour : Un naufrage meurtrier rappelle l'urgence d'une action collective sur l'immigration clandestine

Le Conseil International pour l'Immigration, l'Entrepreneuriat et l'Emploi (CIIEE) exprime son profond choc et sa colère après le naufrage survenu le 8 septembre 2024 au large de Mbour, au Sénégal. Une pirogue en provenance de cette ville, transportant plus de 200 migrants, a chaviré à seulement 4 km des côtes, emportant dans sa chute plus de 30 vies et laissant plus de 100 disparus. Ce drame dévastateur frappe de plein fouet des familles qui se voient privées de leurs proches dans une quête désespérée d'une vie meilleure. Cette tragédie n'est malheureusement qu'une énième illustration de la réalité cruelle de l'immigration clandestine, où des vies humaines sont sacrifiées au nom de l'espoir d'une existence plus digne.







Le CIIEE adresse ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles, tout en appelant à une prise de conscience immédiate des causes profondes de cette immigration risquée. Ce naufrage tragique est un cri du cœur des migrants qui, faute d'opportunités dans leurs pays d'origine, se tournent vers des solutions périlleuses. L'organisation insiste sur la nécessité urgente de politiques migratoires humaines et sécurisées, tout en soulignant que la responsabilisation des gouvernements et de la communauté internationale est primordiale pour éviter de nouveaux drames. L'inaction face à ces tragédies est une condamnation silencieuse de milliers de vies.







En tant qu'organisation engagée dans la défense des droits des migrants, le CIIEE réitère son appel à une action concertée pour endiguer cette crise. Le CIIEE exhorte le gouvernement sénégalais à redoubler d'efforts pour protéger ses citoyens tout en appelant la communauté internationale à fournir un soutien urgent. Il est impératif que des alternatives durables, comme des solutions économiques locales et des voies migratoires légales, soient mises en place pour briser ce cycle de souffrance et de perte. Dans ce moment de deuil collectif, l'unité et l'action sont plus que jamais nécessaires pour changer cette réalité tragique.