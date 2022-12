Trafic de passeport de service : Une dame travaillant à l’Asepex au cœur du deal… Sept faussaires arrêtés à l’ambassade des États-Unis par la DIC…

Bon nombre de personnes appartenant à diverses couches sociales (tailleurs, commerçants, ASP, chauffeurs…) ont bénéficié d’une supercherie de haut vol pour bénéficier de manière frauduleuse de passeports de service.



D’après le quotidien l’Observateur de ce jeudi, pour se rendre aux USA, chacun d’entre eux a payé la rondelette somme de cinq (05) millions de FCFA à une dame nommée Kh. Tandian.



Finalement, ils ont tous été arrêtés par la division des investigations criminelles (DIC) ce mercredi en vue d’un déférement imminent…



L’Obs de préciser que c'est dans l’enceinte de l’ambassade des États-Unis où ils étaient partis retirer leurs visas pour participer à un soi-disant forum.



En amont, les services consulaires de l’ambassade avaient découvert à l’issue d’une enquête qu’ils détenaient de faux documents (faux ordres de mission et fausses notes verbales.)



Sur ce, la DIC a été alertée sur initiative des services compétents du ministère des affaires étrangères. Interpellés et acheminés dans les locaux de la DIC, les mis en cause dont Kh.Tandian, juriste de formation en service à l’agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), ont été entendus.



Ainsi, il a été permis aux enquêteurs de savoir que : la dame A. Dramé, informaticienne, A. Babou, chef d’unité départemental des ASP, I.Ndiaye, tailleur, G. Diallo, chauffeur, T. Ndiaye, commerçant, ont tous payé cinq millions de FCFA.



Devant les preuves portées à sa connaissance, la dame Kh. Tandian a avoué dans les colonnes de l’Obs, être à l’origine des faux-documents sans dévoiler l’identité de ses collaborateurs.





En effet, selon les éléments de l’enquête plusieurs détenteurs de faux passeports circulent encore au Sénégal et à l’extérieur du pays.



Conséquence directe, le ministère des affaires étrangères a pris la décision d’annuler tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022...