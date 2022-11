Trafic de faux billets portant sur 1 milliard : Cheikh Issakha Ndiaye Abdoulaye Faye et compagnie placés sous mandat de dépôt

L'étau se resserre autour des six personnes arrêtées dans l'affaire de trafic de faux billets portant sur un milliard FCFA. Les mis en cause vont passer leur première nuit carcérale à la Maison d'arrêt et de correction de la cité du rail. En effet, après un premier retour de Parquet, la bande à Cheikh Issakha Ndiaye ( (46 ans) fils du ministre M. Ndiaye et de Abdoulaye Faye (34 ans) viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Et on en sait un peu plus leur inculpation. En effet, ils sont poursuivis pour les faits commis en bande organisée, d'association de malfaiteurs ; tentative de contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal sur le territoire national d'un pays membre de l'UEMOA; tentative de mise en circulation des signes monétaires ayant cours légal, contrefaits ou falsifiés...