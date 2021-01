Trafic de drogues : 634 kg de chanvre indien saisis à Koungheul et à Mbour.

482 kg de chanvre indien ont été saisis par la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, Subdivision de Kaffrine, ce 17 janvier 2021 annonce un communiqué du Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Direction générale des douanes (DGD).



La drogue a été interceptée sur un camion malien au cours d’un contrôle de routine au barrage douanier de Koungheul, informe la même source. Le produit était conditionné dans 241 sachets et dissimulé dans une cachette aménagée. Sa valeur totale est estimée à 38 560 000 de francs CFA. Le chauffeur du camion mis aux arrêts, a été déféré au Parquet, lit-on aussi sur le document.



Toujours, au courant du week-end passé, les Unités douanières maritimes ont procédé à des opérations de ratissage le long du littoral et dans les îles du Saloum. Ces opérations selon le communiqué, ont permis la saisie, par la Brigade maritime de Mbour, de 152 kg de chanvre indien à hauteur de Keur Balla ; la saisie par la Brigade maritime de Joal, de 8 colis de médicaments à bord d'une pirogue pour une valeur estimée à 21.578.400 de francs CFA.



Deux délinquants ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice. Il a été aussi procédé à la saisie à Toubacouta dans la région de Fatick, par la Brigade maritime, de 17 colis de faux médicaments et du transport pour une valeur totale estimée à 13.138.000 de francs CFA. Cette saisie a eu lieu le vendredi 15 janvier 2021 vers 16h, à la sortie de Burfut. Deux prévenus ont été arrêtés. La procédure suit son cours...