Trafic de drogue au Sénégal : 91,84 kg de cocaïne d’une contrevaleur de plus de 7 milliards de francs CFA , saisis par la douane

La brigade mobile des douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-Est, a effectué, ce dimanche vers 00h, une saisie de 82 paquets de cocaïne d’un poids total de 91,84 kg. L’opération a été effectuée sur deux véhicules de la même marque et du même modèle (Mercedes élégance) portant des plaques d’immatriculation étrangères. La contrevaleur de la drogue saisie est estimée à 7 347 200 000 francs CFA.





Il s’agit d’abord, d’une saisie sur une premier véhicule sur l’axe Tamabcounda-Koumpétoum. La fouille a permis de découvrir 42 plaquettes de cocaïne rangées dans une cachette aménagée dans la malle du véhicule. Ensuite, les éléments de la douane ont intercepté un deuxième véhicule après une course poursuite sur 30 km et découvert 40 plaquettes de cocaïne cachées au fond de la malle.





Pour le moment, « les deux convoyeurs de nationalité étrangère interpellés, sont en garde à vue » note le communiqué de la douane.