Trafic de bois à Kolda: un mort lors d’un accrochage entre des trafiquants présumés et des agents des eaux et forêts

Un mort a été enregistré après un accrochage entre un groupe de 19 présumés trafiquants de bois vène en partance vers la Gambie et des agents de la Brigade forestière de Ndorna qui effectuait une tournée de police forestière. Malgré les coups de sommation les trafiquants en supériorité numérique selon nos informations, ont refusé d’obtempérer et malheureusement une balle a atteint mortellement l’un des trafiquants habitant le village de Sinthiang Seck, commune de Ndorna. 19 charrettes chargées chacune un billon de bois vène ont été saisis ainsi que 11 chevaux et 02 ânes.

Une patrouille de l’armée s’est rendue sur les lieux pour appuyer les agents des Eaux et Forêts. Ce fait intervient au moment où le Directeur des Eaux et Forêts est en tournée nationale de suivi de la Campagne de reboisement dans la région de Kolda.