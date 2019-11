Trafic de bois : Les agents des Eaux et Forêts arrêtent 9 délinquants.

Le ministre de l'environnement, Abdou Karim Sall, entre en croisade contre la coupe de bois. En effet, les agents des eaux et forêts de la zone de Saraya (Tenkoto) ont arrêté et remis au tribunal de Kédougou 9 délinquants tous des Burkinabè, ce dimanche 24 Novembre 2019. Ces individus parfois très dangereux, s'activent principalement dans cette partie sud du pays dans l'orpaillage clandestin et le trafic de bois. Depuis le début de l'année, 128 personnes sont en prison pour les mêmes délits...