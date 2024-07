Tours préliminaires Ligue Africaine des champions : Le Teungueth FC défiera le Stade d'Abidjan !

Va-t-on assister à un remake du match de huitièmes de finale de la CAN 2024 entre le Sénégal et la Côte-d’Ivoire ? Ce qui est sûr, c’est qu’à l’issue du tirage au sort du premier tour des préliminaires de la ligue africaine des champions, ce jeudi, le champion de Ligue 1 sénégalais, le Teungueth FC, affrontera le Stade d'Abidjan, qui a terminé à la deuxième place du championnat de Côte d'Ivoire. Une double confrontation prévue entre le 16 et le 18 août prochain.

Sur la base du tirage au sort, les rufisquois qui iront d’abord à Abidjan, bénéficient de leur statut de champion pour recevoir le match retour qui se jouera au Sénégal. En cas de qualification du Teungueth FC, l'équipe rufisquoise sera opposée au vainqueur du match entre le champion de Guinée, le Milo FC, et le FC Nouhadibou, club mauritanien.