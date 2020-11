Tournoi qualificatif Afrobasket 2021 : Quatre joueurs dont Maurice Ndour et Youssou Ndoye manquent encore à l’appel, en attendant les résultats des tests Covid-19.

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket, Boniface Ndong, ne dispose pas encore de la totalité de son groupe à cause notamment du protocole sanitaire imposé par la FIBA. S’exprimant à l’occasion de la deuxième séance d’entrainement des Lions à Kigali, le sélectionneur qui ne dispose que de huit joueurs sur douze d’expliquer : « C’est dommage qu’il nous manque encore quatre joueurs (Maurice Ndour, Assane Sy, Mbaye Ndiaye et Youssou Ndoye) qui, à cause des tests covid-19 ne sont pas encore dans le groupe… »



Un état de fait qui ne simplifie pas les choses pour le camp sénégalais contraint de se préparer dans des conditions loin d’être optimales. « Les tests ne sont pas encore sortis, ils avaient dit que ça serait disponible avant 15h 00 (Ce mardi 24 novembre) mais malheureusement on avait un entrainement de prévu. Donc s’ils ne sont pas là, cela veut dire que les résultats ne sont pas sortis », regrettera-t-il.



Une dernière séance attend le groupe avant de plonger dans la compétition dans l’après-midi. « On va quitter l’hôtel à 7h00 du matin, pour une autre séance d'entraînement, donc on va essayer de réviser en espérant que les autres seront là. C’est une situation spéciale, mais on va essayer de jouer avec ce qu’on a... »