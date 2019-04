Tournoi de lutte à la prison de Rebeuss : Siteu demande plus d’égard pour les détenus

La Maison d'Arrêt et de Correction (Mac) de Rebeuss a vibré au rythme de la lutte traditionnelle. Les détenus ont dansé, chanté et ri avec Siteu Mame Bamba et Cie, venus assister au tournoi de lutte organisé par l’association pour le bien d’être des pensionnaires dans les maisons d’arrêt et de correction Le lutteur a invité les parents à ne pas abandonner leurs enfants, car les détenus ont besoin de soutien. Il en a profité pour prier pour les pensionnaires de la Mac...