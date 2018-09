Tournoi d’Antibes (15-17 septembre) : Les Lionnes du basket défient la France et les USA

Si l'on en croit le journal Record, les Lionnes du basket croisent respectivement la France et les États-Unis, ce week-end, dans le cadre du tournoi d’Antibes, comptant pour la préparation du Coupe du monde de basket féminin.



Après leur revers en amical contre Tarbes (55-57), les Sénégalaises vont se mesurer aux Bleues, vice-championnes d’Europe en 2017. Ce tournoi va servir de test aux Lionnes, logées dans le groupe D en compagnie des Etats-Unis, de la Chine et de la Lettonie. Les Françaises ont déjà battu en amical la Lettonie (74-64).



La manière de jouer sera plus importante que le résultat. Dimanche, les Lionnes vont livrer leur 2ème match de préparation contre les Etats-unis, leurs premiers adversaires au Mondial. La bande à Mame Marie Sy aura un aperçu de ce qui l’attend à Tenerife. L’équipe sénégalaise disputera son 3ème match lundi contre le Canada...