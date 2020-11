Tournoi UFOA U20 / Qualificatif CAN U20 : Le Sénégal et les deux Guinée en demi-finale, la Gambie et la Sierra Leone se disputent le dernier ticket.

Après deux journées disputées et quelques péripéties dues à la Covid-19, le tournoi UFOA U 20 entamé depuis le 20 novembre au Sénégal, connait déjà ses trois demi-finalistes. Il s’agit du pays hôte le Sénégal qui s’est brillamment qualifié en dominant la Gambie 5-1 après un nul inquiétant signé lors du match d’ouverture contre la Sierra Leone (1-1.)



Dans cette course à la qualification à la prochaine CAN U20 Mauritanie 2021, les deux Guinée qui sont dans le groupe B ont déjà tiré leurs épingles du jeu avec 6 points glanés par les deux sélections. Face à une équipe malienne décimée par la covid-19, la Guinée Bissau remportait la partie sur tapis vert (2-0) avant de s’imposer 1-0 contre la Mauritanie.



Idem pour le Syli junior qui s’est payé la Mauritanie (1-0) avant de se qualifier au détriment du Mali déjà fortement affaibli et qui sera battu 3-1 ce lundi. Il ne reste qu’une seule place à pourvoir dans le dernier carré, lors de la 3ème journée, avec l’affiche Gambie versus Sierra Leone. Une petite finale prévue à 17h00 GMT au stade Lat Dior de Thiès.



La troisième journée mettra aux prises les deux perdants du groupe B, le Mali et la Mauritanie puis le derby entre les deux Guinée pour déterminer le premier du groupe B. les demi-finales démarreront à partir du vendredi 27 novembre.