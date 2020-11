Tournoi UFOA U20 / Me Augustin Senghor galvanise les Lionceaux : « Se qualifier pour enchaîner sur une 4ème finale qui sera victorieuse »

En visite ce jeudi au centre de formation Jules François Bocandé de Guèrèo, le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a tenu à galvaniser les lionceaux avant le démarrage du tournoi de l’UFOA U20 ce vendredi 20 novembre.







« L’objet de cette visite était de procéder à un rite qui consiste à la veille des compétitions à venir s’adresser aux joueurs pour leur transmettre le message du comité exécutif, de la famille du football et du peuple sénégalais. Ce tournoi qui se joue à Dakar est important à plus d’un titre puisqu’il est qualificatif aux prochaines joutes de la CAN U20 prévue en Mauritanie », a déclaré Me Augustin Senghor en présence du DTN Mayacine Mar, et du sélectionneur des U20 Youssouph Dabo.







Après une certaine régularité assise dans le cadre de la participation aux compétitions de jeunes sur le continent Africain, le président de la Fsf estime qu’il est temps de capitaliser cet acquis.







« Depuis des années le Sénégal a commencé à perpétuer une tradition qui veut qu'à chaque fois nos équipes de jeunes se qualifient dans les compétitions de jeunes et surtout qu’elles jouent leurs partitions et atteignent la finale. Surtout l’équipe U20 qui a réussi à enchaîner trois finales. Il ne s’agit rien de moins que se qualifier pour enchaîner sur une 4ème finale qui sera cette fois-ci victorieuse. »







Prévu du 20 au 29 novembre 2020, le tournoi UFOA U20 sera qualificatif à la CAN U20 Mauritanie 2021, pour l’équipe victorieuse.