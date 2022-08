Tournoi UFOA U15 (Zone A) : Sèchement battue 6-0 par la Sierra Léone, la Mauritanie dénonce une fraude sur l’âge et abandonne…

Une défaite amère pour la fédération mauritanienne qui aurait crié à une fraude sur l’âge, une des raisons qui expliquent selon eux, la nette différence de niveau sur le terrain.



En effet, d’après les informations relatées par Mamadou Camara, journaliste sportif et consultant à la BBC, « la Mauritanie se retire et dénonce une fraude massive sur l’âge de grande échelle après la défaite des mourabitounes. Les joueurs mauritaniens ressemblent à des gamins face à des adultes endurcis », a-t-on appris via son compte twitter officiel.



Il faut dire que la différence physique était nettement visible sur la pelouse au cours de cette rencontre à sens unique. Toujours est-il que ce nouveau scandale relance de plus belle le débat sur la lutte contre la fraude sur l’âge et les moyens efficaces de détection qui devraient être déployés par la CAF...