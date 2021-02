Tournoi UFOA-A U17 : Le Sénégal pays hôte, Malick Daff aux commandes de la sélection.

Le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), qualificatif à la CAN U17, va se dérouler au Sénégal, plus précisément à Thiès du 5 au 13 février, a renseigné l’Agence de presse Sénégal (Aps.)



Une information servie par le directeur exécutif de la zone A, le Cap-Verdien Gerson de Melo. Le tournoi initialement prévu en décembre 2020 en Sierra Leone, « est finalement programmé » au Sénégal, a-t-il annoncé dans les colonnes de l’Aps.



Pour rappel, le tournoi de l’UFOA-A U17 avait été reporté à plusieurs reprises en raison du manque d’équipements pour tests IRM (Imagerie à résonance magnétique) en Sierra-Léone. Désormais, seules six des neuf fédérations membres de la zone A de l’UFOA vont y participer, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra-Leone.



Le Liberia et la Guinée, suspendus, ne feront pas le déplacement, selon le responsable de la zone ouest A. "C’est aussi le cas du Cap-Vert qui a déclaré forfait", a ajouté Gerson de Melo.



Ce tournoi va permettre à la zone ouest A de désigner ses deux représentants pour la phase finale de la CAN U17 prévue au Maroc en mars. Notons que l’entraineur du Jaraaf de Dakar, Malick Daff, tentera de conduire les Lionceaux à la victoire finale et donc à la CAN U17.