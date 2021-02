Tournoi UFOA-A / U17 : Le Sénégal en piste pour une place en finale et une qualification à la CAN…

Après les problèmes extra sportifs qui ont entrainé la disqualification des sélections de la Sierra Leone et de la Gambie dans le tournoi de l’UFOA-A / U17, pour fraude sur l’âge, le jeu va reprendre ses droits ce jeudi sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès avec les

demi-finales programmées.



En premiere heure, la Mauritanie qui a été miraculeusement repêchée suite à l’éviction de la Gambie, va croiser le Mali à 14h00.



L’autre rencontre opposera les tenants du titre et pays hôte, le Sénégal au voisin de la Guinée Bissau à 17h00. Une place en finale sera synonyme de qualification pour la, prochaine CAN U17 prévue au mois de mars au Maroc.