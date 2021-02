Tournoi UFOA-A U17 / Fraude sur l'âge : La Gambie et la Sierra Leone rattrapées par l'IRM et disqualifiées

Poursuivant, le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football (FSF) rajoutera que "Après avoir consulté et analysé ces tests, les médecins de la CAF se sont rendus compte qu'il y avait des joueurs appartenant aux sélections de la Sierra Leone et de la Gambie qui avaient plus de 17 ans. Ceci étant constaté, si l'on se réfère au règlement de la CAF ; si un seul joueur est déclaré inéligible pour disputer ce tournoi réservé au U17, la sélection en cause voit la totalité de ses matchs disputés annulés. C'est la raison pour laquelle, l'ensemble des matchs joués et des cartons (Sauf le rouge attribué) distribués ont été annulés concernant la Gambie et la Sierra Leone. Sur ce, le Sénégal et la Mauritanie sont qualifiés dans le groupe A. Et, le Mali et la Guinée Bissau dans le groupe B."







Une annonce qui fait les affaires de la sélection mauritanienne qui, malgré une sèche élimination après deux revers contre la Gambie et le Sénégal, se voit offrir sur un plateau une place inespérée en finale. Par contre la Gambie qui présentait une belle équipe pourrait voir ses U17 lourdement sanctionnés par la CAF. Idem pour la Sierra Leone qui était quasiment éliminé dans le groupe B après deux défaites de rang.



Avec l'IRM, le Liberia et la Guinée avaient aussi été suspendus, raison pour laquelle le tournoi qui devait se jouer avec 9 équipes s'est finalement disputé avec 6 nations dans la zone ouest A. Le Cap-Vert ayant déclaré forfait. Ce tournoi va permettre à la zone ouest A de désigner ses deux représentants pour la phase finale de la CAN U17 prévue au Maroc, en mars.