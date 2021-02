Tournoi UFOA-A : Les lionceaux filent en finale, la qualification à la CAN U17 en poche ! (Sénégal 4-0 Guinée-Bissau)

Après trois mois de préparation intense, les lionceaux bien préparés par Malick Daff et son staff technique, ont réussi à se qualifier en finale du tournoi UFOA-A des 17 ans. Et par ricochet à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) dans la catégorie des 17 ans. En demi-finale ce jeudi, à Thiès, le Sénégal a fait parler sa puissance offensive en explosant la défense Bissau-Guinéenne 4-0 !



Pourtant, malgré la domination des Lionceaux, il aura fallu attendre la 29e minute de jeu pour voir le compteur se débloquer avec l’ouverture du score par Famady Traoré (1-0.) Une dizaine de minutes plus tard, Modou Niang surgissait au poteau gauche pour placer sa tête suite à un centre d’Amidou Diop (2-0, 41e.) L’inévitable Ibou Sané viendra participer à ce festival offensif, en inscrivant le troisième but de la partie, sur un service impeccable de Mamadou Ngingue (3-0,49e.) Le coup de grâce sera porté par Mame Faye (4-0, 52e.)



Avec la deuxième meilleure attaque du tournoi (12 buts) les lionceaux iront défendre leur titre ce samedi, contre le Mali, la meilleure équipe sur le plan offensif avec déjà 15 unités au compteur. Un derby qui s’annonce explosif !