Tournée remobilisation - A Bignona, Abdou Mbow, en sapeurs-pompiers, fait rentrer tout le monde dans les rangs

Comme les autres villes et départements du Sénégal, Bignona a reçu une mission du président de la République. C’est Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Apr et premier vice-président à l’Assemblée nationale qui conduisait la mission. Il était accompagné de Mariama Diaw, Djibril Diouf et Youssoupha Diop, rapporteur de la mission. Abdou Mbow et sa délégation avaient une lourde mission. Non seulement ils devaient réconcilier les listes parallèles, mais aussi en sorte que les démons de la division ne soient qu’un mauvais souvenir. Pour les 19 collectivités territoriales que compte le Département, le camp de la majorité a présenté 16 listes parallèles. Ainsi, samedi, les émissaires du Président Macky Sall ont tenu une réunion qui a duré presque six tours d’horloge avec tous les responsables. Les maires sortants, ceux qui conduisaient des listes parallèles, ceux qui ont gagné et même les frustrés étaient de la partie.

Les débats ont été, par moments, houleux, mais à la fin, les différentes parties se sont appropriés le message du chef de l’Etat dont Abdou Mbow était porteur, les invitant à des retrouvailles et la remobilisation pour gagner les Législatives. Hier dimanche, la mission a tenu une assemblée générale au cours de laquelle les responsables ont réaffirmé leur ferme volonté de travailler ensemble.

Devant la presse, Abdou Mbow s’est dit heureux que tout se soit bien déroulé et la mission de la délégation remplie sans problème.

« Il n’y a aucun problème et tous les responsables ont accepté, pour les batailles à venir, de travailler main dans la main, dans une parfaite entente». Il a également confirmé que tous ceux qui avaient conduit des listes parallèles lors des élections du 23 janvier dernier ont décidé de rentrer dans les rangs.

Baye Modou Sarr